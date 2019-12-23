Гросу случайно оголила грудь во время выступления. Фото

Украинская певица Алина Гросу случайно засветила обнаженную грудь во время своего выступления на премии "Музыкальная платформа".

О неожиданном конфузе рассказала сама артистка на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее фото.

Алина Гросу Instagram @alina_grosu

Так, на снимке можно увидеть, что во время выступления платье Гросу ее подвело и оголило пышную грудь.

"Так выкладывалась, что все выложилось", — с юмором подписала кадр Алина.

Алина Гросу засветила грудь на сцене apostrophe.ua

В комментариях к снимку поклонники поддержали Гросу:

"Все хорошо, со всеми бывает", "Алина, ты огонь", "Пусть все молча завидуют", "Вы супер".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алина Гросу взбудоражила поклонников серией пикантных снимков. Звезда позировала в кружевном коротком комбинезоне с очень глубоким декольте на балконе.

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