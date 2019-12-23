Гросу случайно оголила грудь во время выступления. Фото

Украинская певица Алина Гросу случайно засветила обнаженную грудь во время своего выступления на премии "Музыкальная платформа".
О неожиданном конфузе рассказала сама артистка на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее фото.
Алина Гросу
Instagram @alina_grosu
Так, на снимке можно увидеть, что во время выступления платье Гросу ее подвело и оголило пышную грудь.
"Так выкладывалась, что все выложилось", — с юмором подписала кадр Алина.
Алина Гросу засветила грудь на сцене
apostrophe.ua
В комментариях к снимку поклонники поддержали Гросу:
"Все хорошо, со всеми бывает", "Алина, ты огонь", "Пусть все молча завидуют", "Вы супер".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алина Гросу взбудоражила поклонников серией пикантных снимков. Звезда позировала в кружевном коротком комбинезоне с очень глубоким декольте на балконе.
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