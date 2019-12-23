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23 декабря • обновлено в 08:39
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Гросу случайно оголила грудь во время выступления. Фото

1.9т
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Украинская певица Алина Гросу случайно засветила обнаженную грудь во время своего выступления на премии "Музыкальная платформа".

О неожиданном конфузе рассказала сама артистка на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее фото.

Алина Гросу

Алина Гросу

Instagram @alina_grosu

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Так, на снимке можно увидеть, что во время выступления платье Гросу ее подвело и оголило пышную грудь.

"Так выкладывалась, что все выложилось", — с юмором подписала кадр Алина.

Алина Гросу засветила грудь на сцене

Алина Гросу засветила грудь на сцене

apostrophe.ua

В комментариях к снимку поклонники поддержали Гросу:

"Все хорошо, со всеми бывает", "Алина, ты огонь", "Пусть все молча завидуют", "Вы супер".

Гросу случайно оголила грудь во время выступления. Фото
Гросу случайно оголила грудь во время выступления. Фото
Гросу случайно оголила грудь во время выступления. Фото
Гросу случайно оголила грудь во время выступления. Фото
Гросу случайно оголила грудь во время выступления. Фото
Гросу случайно оголила грудь во время выступления. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алина Гросу взбудоражила поклонников серией пикантных снимков. Звезда позировала в кружевном коротком комбинезоне с очень глубоким декольте на балконе.

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Автор
Анна Михно
Персона
Алина Гросу
Место
Украина
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