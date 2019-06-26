Гросу показала огромную грудь на своей свадьбе: фото

Украинская певица Алина Гросу, которая живет и работает в России, восхитила поклонников своими свадебными нарядами. Так, во время праздничного торжества она сменила 4 платья.
Некоторые наряды удивили фолловеров Гросу, поскольку в них она продемонстрировала свою фигуру подчеркнув грудь внушительным декольте. Снимки певица разместила на своей странице в Instagram.
instagram.com/alina_grosu
"В этот сказочный день, каждая девочка хочет почувствовать себя настоящей принцессой. Ребят, скажите, какое из 4 моих свадебных платьев вам больше всего понравилось?", - подписала снимки Гросу.
instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu
instagram.com/alina_grosu
В этот сказочный день, каждая девочка хочет почувствовать себя настоящей принцессой ☺️👸🏼 Ребят, скажите, какое из 4 моих свадебных платьев вам больше всего понравилось ?:) 1|2|3|4 ?☺️ P.s. Огромное спасибо дому свадебной моды - @feyabridal , за сказочные образы, за то что создали такую невероятную красоту за невероятно короткий срок, всего с одной примеркой и я по-настоящему окунулась в этих платьях в волшебство этого вечера. Люблю вас❤️ не говоря уже, что все мои самые красивые платья, с самого детства, именно от вас😘😘😘
"Это круто, когда у невесты есть возможность выбрать не одно, а несколько платьев", "Такая красивая. Будь счастлива", "Супер! Маленькая пчелка стала принцессой", "Все то, что девушка хранит до свадьбы и показывает мужу увидели все. И таинство исчезло, хотя лицо полно невинности", - пишут в сети.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 23 июня Алина Гросу вышла замуж. Так, торжество прошло в роскошном особняке Villa Arvedi в пригороде Вероны. Аренда виллы такого класса в выходные дни на шесть часов будет стоить около 10 тысяч евро.
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