Гросу показала огромную грудь на своей свадьбе: фото

Украинская певица Алина Гросу, которая живет и работает в России, восхитила поклонников своими свадебными нарядами. Так, во время праздничного торжества она сменила 4 платья.

Некоторые наряды удивили фолловеров Гросу, поскольку в них она продемонстрировала свою фигуру подчеркнув грудь внушительным декольте. Снимки певица разместила на своей странице в Instagram.

instagram.com/alina_grosu

"В этот сказочный день, каждая девочка хочет почувствовать себя настоящей принцессой. Ребят, скажите, какое из 4 моих свадебных платьев вам больше всего понравилось?", - подписала снимки Гросу.

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

"Это круто, когда у невесты есть возможность выбрать не одно, а несколько платьев", "Такая красивая. Будь счастлива", "Супер! Маленькая пчелка стала принцессой", "Все то, что девушка хранит до свадьбы и показывает мужу увидели все. И таинство исчезло, хотя лицо полно невинности", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 23 июня Алина Гросу вышла замуж. Так, торжество прошло в роскошном особняке Villa Arvedi в пригороде Вероны. Аренда виллы такого класса в выходные дни на шесть часов будет стоить около 10 тысяч евро.

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