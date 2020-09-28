Гросу об измене мужа: после свадьбы он ушел к женщине, гораздо старше его

Украинская певица Алина Гросу рассказала подробности расставания с мужем-бизнесменом Александром Комковым, за которого вышла замуж летом прошлого года.

Так, в интервью программе "Світське життя", артистка призналась, что уже через полгода после свадьбы возлюбленный предложил ей пожить отдельно. Причиной тому послужила интрижка бизнесмена с женщиной, которая была гораздо старше его. После измены, как отметила Гросу, Александр пытался все же вернуться к ней, однако она была против этого (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я прилетела с концертов, это как раз было пол года от свадьбы. Мы сели, поговорили и Саша предложил мне разъехаться на месяц, попробовать новую жизнь. Потом он признался, что познакомился с женщиной, она гораздо старше его. Я знаю, кто это... Но она отправила его от себя где-то через две-три недели. Хотел с ней попробовать какие-то отношения, но у них не получилось. Я говорю: "Подожди, ты свой выбор сделал, ты меня не будешь туда-сюда как бумеранг", – рассказала Алина.

Алина Гросу и Александр Комков (Instagram Алины Гросу)

Сейчас певица понимает, что в разводе виноваты двое, ведь в браке с ней мужчине захотелось чего-то нового. Однако разрыв не обошелся без обид и конфликтов. Комков заявлял Гросу, что у него никогда не было настоящих чувств к ней.

"Он мне уже говорил: "Я тебя никогда не любил. Я думал, что любил". Потом уже были очень грязные разговоры. Он мне говорил: "У меня каждая следующая богаче предыдущей". И для меня все прояснилось", – заявила Гросу.

Она также отметила, что она думала: это будет ее первый брак и на всю жизнь, но, увы, не сложилось.

Алина Гросу и Александр Комков (Instagram Алины Гросу)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились слухи о том, что Алина Гросу беременна. Позже выяснилось, что артистка сама сообщила о грядущем пополнении в семье, чтобы пошутить над поклонниками.