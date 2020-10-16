Гросу о переезде в Россию: я считалась предательницей

Украинская певица Алина Гросу заявила, что долгое время ее считали предательницей из-за того, что она проживает в России. Ее часто сравнивали с Ани Лорак и Светланой Лободой, которые также переехали в страну-агрессора.

Артистка рассказала в интервью Натальи Влащенко, что не могла в 2014 году вернуться домой, ведь уже подписала контракт с Григорием Лепсом и нашла свою любовь. Но Украина для нее не перестала быть родной страной после переезда (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я долгий период времени считалась предательницей. Но я не очень афишировала, где нахожусь. То есть я находилась там, где был любимый человек, где был продюсер и работа", – отметила Гросу.

Также певица призналась, что ей было неприятно, когда в СМИ акцентировали внимание не на ее творчестве, а на том, что она проживает в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу рассказала подробности развода с мужем-бизнесменом Александром Комковым, за которого вышла замуж летом прошлого года.