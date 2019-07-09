Громкий секс-скандал с Кевином Спейси принял неожиданный поворот

Правоохранительные органы США могут закрыть дело против американского актера Кевина Спейси, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Отмечается, что истец не захотел предоставить защите телефон для просмотра сообщений. Об этом сообщает CNN.

dw.com

Ранее, парень, обвиняющий Спейси в сексуальных домогательствах, утверждал, что писал о деталях произошедшего своей девушке и предоставил адвокатам актера данные, якобы полученные с указанного телефона.

Защитники голливудской звезды настаивали на том, что они имеют право лично изучить смартфон. Адвокаты заявили, что из памяти устройства могли заранее удалить сообщения, которые бы подтвердили невиновность Спейси.

cont.ws

В свою очередь, молодой человек и его семья сказали, что телефон утерян и предоставить его для экспертизы невозможно.

Напомним, что ведущая Хизер Юнру обвинила Спейси в попытке изнасилования ее сына, которая якобы произошла в июле 2016 года. В апреле 2018 года прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку в связи с обвинениями. Позже американский актер Энтони Рэпп выдвинул Спейси подобные обвинения, но актер опроверг это и признался в гомосексуальности.

Сплетник

3 ноября девять человек, которые участвуют в съемках телесериала "Карточный домик", заявили о сексуальных домогательства со стороны актера.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за скандала вокруг актера сериал хотели закрыть после шестого сезона, а в компании Netflix выразили "глубокую озабоченность".

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