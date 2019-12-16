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16 декабря • обновлено в 10:31
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"Муссируют чудовищные новости из Украины!" Евгений Гришковец поделился криком души о пропаганде в России

2.4т
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Российский актер, писатель и драматург Евгений Гришковец высказался о пропаганде в РФ.

Так, по его словам, у них в стране то и дело, что муссируют чудовищные новости из Украины или из Европы, что разжигает вражду. Об этом Гришковец написал в своем дневнике на сайте ODNOVREMENNO.

"Наша пропаганда сладострастно муссирует только чудовищные новости из Украины или из Европы, с подтекстом "мол, мы же говорили, мы предупреждали"… И все это только углубляет и разжигает вражду и самодовольство. Это и есть те самые демоны, о которых мне так хотелось высказаться в произведении "Демоны", — отметил Гришковец.

Евгений Гришковец

Евгений Гришковец

Фото: mktravelclub.ru

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Кроме того, он добавил, что с какого-то момента перестал смотреть криминальные новости и правовые передачи. После того, как увидел репортаж про близкого ему человека, в чьей честности не сомневался, но который был арестован и всенародно опозорен.

Евгений Гришковец

Евгений Гришковец

Фото: gazeta.a42.ru

"Тогда я поймал себя на том, что сам неоднократно злорадно смотрел подобные репортажи о незнакомых мне людях. Злорадство и самодовольство всегда ходят вместе, и нет ничего более постыдного", — подытожил Гришковец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Гришковец обратился с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить запрет на въезд российским звездам.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Евгений Гришковец
Место
Россия
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