Гримом не скрыть: голливудские звезды, у которых есть жуткие шрамы на лице и теле

Шэрон Стоун, Кайли Дженнер, Джейсон Момоа и другие знаменитости Голливуда рассказали о своих ранах и причинах появления дефектов на коже.

Мы привыкли видеть на экране телевизора и обложках журналов идеальные лица звезд без морщинок и изъянов. Однако, многие из них имеют недостатки, от которых никогда не смогут избавиться. OBOZREVATEL собрал фото пяти представителей Голливуда со шрамами на лице и теле.

Рианна, 32 года

У известной певицы Рианны на губе есть шрам – последствия несчастной любви к певцу Крису Брауну. В 2009 году он побил свою возлюбленную и был осужден условно на 5 лет. Однако, рот Рианны до сих пор "украшает" след побоев.

Кайли Дженнер, 23 года

Свой шрам знаменитость получила в детстве. Во время игры в прятки с сестрой Кендалл, Кайли пыталась перелезть через высокую изгородь и напоролась на острый металлический прут. Этот прут проткнул насквозь ногу маленькой Кайли и оставил неизгладимый шрам на бедре. Однако, саму insta-модель шрам не смущает, судя по ее выбору в сторону откровенных коротких платьев.

Шэрон Стоун, 62 года

Одна из прекраснейших женщин Голливуда – актриса Шэрон Стоун – тоже имеет недостатки. По слухам, свою отметину на шее актриса получила в юном возрасте, когда бежала через двор и не заметила туго натянутую бельевую веревку. Веревка настолько глубоко вонзилась в шею маленькой Шерон, что оставила шрам на всю жизнь.

Хоакин Феникс, 46 лет

Тайной происхождения заметного шрама на лице звезда "Джокера" не желает делиться с общественностью. По его словам, он уже родился с этой меткой. Однако, фанаты догадываются, что шрам над его ртом – след от операции по исправлению заячьей губы.

Джейсон Момоа, 41 год

Звезда "Аквамена" и сериала "Игра престолов" Джейсон Момоа имеет множество шрамов, которые служат изюминкой его брутальной внешности. Один из них, на левой брови, актер заработал в драке в одном из голливудских кафе. Момоа наложили сотни швов, после которых образовался заметный шрам над глазом. Ему даже грозила потеря зрения, однако для актера все обошлось.

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