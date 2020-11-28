Ведущий популярного реалити-шоу "Холостячка" Григорий Решетник третий раз стал отцом.

О том, что у него родился третий ребенок, знаменитость рассказал в Instagram. Решетник опубликовал первое фото малыша, на котором запечатлена крохотная ручка новорожденного.

"Теперь я – многодетный папа . У нас родился третий сыночек! Он настоящий красавчик! Я благодарю своей любимой жене-героини за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать", – написал в блоге ведущий.

Григорий Решетник опубликовал первое фото малыша. Instagram Григория Решетника

Стоит отметить, что Григорий и Кристина Решетники поженились 10 октября 2010 года. В 2013 году у супругов родился сын Иван, а в 2017 году – Дмитрий. В июле этого года пара сообщила о том, что ждут третьего сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский ресторатор в седьмой раз станет отцом.