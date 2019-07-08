"Гребаный чай!" Пьяная Софи Тернер записала видео и вызвала ажиотаж

Британская актриса, исполнительница роли Сансы Старк в "Игре престолов" Софи Тернер, которая на днях сыграла вторую свадьбу, вызвала волну обсуждений в сети.

Пьяная звезда записала видеообращение по случаю победы сборной США на женском чемпионате мира по футболу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Прерваться от медового месяца Тернер заставил жест игрока Алекс Морган, которая забила гол сборной Англии. Девушка порадовалась победе, показав жест, напоминающий чаепитие. На это футболистку вдохновила Софи, которая часто заканчивает свои ролики фразой "Вот в чем чай" и "делает глоток" из невидимой чашки.

Софи Тернер поддержала Алекс Морган

Жест Алекс Морган U.S. Soccer WNT/ Twitter

На Морган после такого жеста, который больше всего задел англичан, накинулись с критикой и обвинили в неуважении. Тернер пришлось из-за этого прервать табу на соцсети, которое она объявила на период медового месяца.

Alex Morgan trolling England by sipping tea is LEGENDARY 😭🐐pic.twitter.com/BzIBNx0xzu — Complex Sports (@ComplexSports) 2 липня 2019 р.

"У меня сейчас медовый месяц, я не особо пользуюсь телефоном. Но это заслуживает внимания. К сожалению, английская футбольная сборная проиграла, и мне очень грустно, но я все равно горжусь ими. Я горда, что мы проиграли такой невероятной команде — женской футбольной сборной США. Алекс Морган, хейтеры считают это неуважением. А для меня большая честь, что ты подумала обо мне и о тех, кто тебя ненавидит. Эти миллениалы сидят дома и попивают чайный гриб. А я чертовски горжусь тобой. Поздравляю с победой и вот в чем гребаный чай", – сказала выпившая звезда, сделав глоток вина из огромного бокала.

.@alexmorgan13 said her tea celebration was inspired by Game of Thrones star Sophie Turner.



Turner showed her support and gave the haters the tea 🍵 🍷 pic.twitter.com/RtVIKrnLFS — ESPN (@espn) 5 липня 2019 р.

В сети видео из сторис Тернер моментально ретранслировалось в Twitter. Оно вызвало волну обсуждений среди поклонников. Большинство восхитилось тем, что Софи записала обращение во время медового месяца. Другая часть пользователей обратила внимание на то, что актриса пьяна.

"Боже, в каком она состоянии", "Королева севера", "Эта девушка всегда пьет вино", "Черт, я не понимал, кто это, пока не прочитал. Она выглядит, как д**ьмо", "Люблю это видео. Отличные снимки с него", "Королева", "Кокаин – адский наркотик", – отреагировали пользователи.

Предлагаем читателю посмотреть подборку видео, на которых Софи Тернер произносит свою фирменную "чайную фразу".

Софи Тернер на видео скриншот

Софи Тернер скриншот

this vid of sophie turner talking about arya's sex scene last night is art pic.twitter.com/v7J1B2sQmw — lauren yap (@itslaurenyap) 22 квітня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, Софи Тернер, которая вышла замуж за певца Джо Джонаса, пошла под венец в наряде от украинского бренда BEVZA. Софи выбрала белое пышное платье с глубоким V-образным декольте и длинным рукавом от бренда Louis Vuitton. А на Джонасе был классический черный костюм и такая же рубашка.

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