"Гребаный чай!" Пьяная Софи Тернер записала видео и вызвала ажиотаж

Британская актриса, исполнительница роли Сансы Старк в "Игре престолов" Софи Тернер, которая на днях сыграла вторую свадьбу, вызвала волну обсуждений в сети.

Пьяная звезда записала видеообращение по случаю победы сборной США на женском чемпионате мира по футболу (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Прерваться от медового месяца Тернер заставил жест игрока Алекс Морган, которая забила гол сборной Англии. Девушка порадовалась победе, показав жест, напоминающий чаепитие. На это футболистку вдохновила Софи, которая часто заканчивает свои ролики фразой "Вот в чем чай" и "делает глоток" из невидимой чашки.

На Морган после такого жеста, который больше всего задел англичан, накинулись с критикой и обвинили в неуважении. Тернер пришлось из-за этого прервать табу на соцсети, которое она объявила на период медового месяца.

"У меня сейчас медовый месяц, я не особо пользуюсь телефоном. Но это заслуживает внимания. К сожалению, английская футбольная сборная проиграла, и мне очень грустно, но я все равно горжусь ими. Я горда, что мы проиграли такой невероятной команде — женской футбольной сборной США. Алекс Морган, хейтеры считают это неуважением. А для меня большая честь, что ты подумала обо мне и о тех, кто тебя ненавидит. Эти миллениалы сидят дома и попивают чайный гриб. А я чертовски горжусь тобой. Поздравляю с победой и вот в чем гребаный чай", – сказала выпившая звезда, сделав глоток вина из огромного бокала.

.@alexmorgan13 said her tea celebration was inspired by Game of Thrones star Sophie Turner.



Turner showed her support and gave the haters the tea 🍵 🍷 pic.twitter.com/RtVIKrnLFS