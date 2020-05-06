"Говорили шутить о Майдане": Варнава рассказала о политической пропаганде на росТВ

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала о политической пропаганде на росТВ.

Так, в интервью для шоу "Осторожно, Собчак!", она заявила, что проект Comedy Club – это политическая юморо-пропагадна. Однако, по ее словам, в Comedy Woman такого нет. Варнава также призналась, что однажды их продюсеру Наталье Еприкян поступал звонок "сверху" и ей сказали, что надо пошутить о Майдане в Украине. Но та отказалась (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Екатерина Варнава Скриншот с видео

"Comedy Club – это политическая юморо-пропаганда, но в Comedy Woman такого нет. Меня это не тяготит, это выбор продюсеров и участников. Люди хотят в этом участвовать – они участвуют. Мы в таком не участвуем. Я никогда не забуду, в момент когда были сложные отношения с Украиной, был звоночек "сверху" Наталье Андреевне и ей сказали, что надо пошутить о Майдане. Она отказалась и сказала: "Либо вы нас закроете, либо мы будем делать то, что мы делаем. Я как человек, который пережил войну на своей родине в Грузии никогда в жизни не буду участвовать в подобном". И больше тема политики в нашей программе не имела место быть", – рассказала Варнава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Варнава призналась, что рассталась со своим возлюбленным Константином, с которым была в отношениях шесть лет.

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