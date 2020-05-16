Go_A выступили на последнем онлайн-концерте Евровидения и показали Киев с высоты. Видео

Украинская группа Go_A, которая должна была представлять страну на Евровидении-2020 в Роттердаме (Нидерланды), исполнила свой хит "Соловей" на последнем онлайн концерте Eurovision Home Concerts.

Во время онлайн-выступления группа также показала Киев с высоты птичьего полета. Видео опубликовано на официальном канале Евровидения в YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Go_A на последнем онлайн концерте Eurovision Home Concerts Скриншот (YouTube)

Так, артисты записали свое видео на одном из крайних этажей Киевского телецентра, таким образом показав, как с высоты выглядит весенний Киев.

На ролике они исполнили обновленную версию трека Solovey на свежем воздухе – кадры были сняты на балконе Телецентра.

Go_A на Eurovision Home Concerts Скриншот (YouTube)

Отметим, во время своего выступления на "Eurovision Home Concerts" Go_A также перепели знаменитый хит хит Верки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai", с которым она стала серебряным призером Евровидения в 2007 году.

Go_A на Eurovision Home Concerts Скриншот (YouTube)

Go_A на Eurovision Home Concerts Скриншот (YouTube)

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