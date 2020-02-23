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23 февраля • обновлено в 11:07
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Gо_A представит Украину на Евровидении: текст песни "Соловей"

2.5т
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В субботу, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять Gо_A.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать текст песни "Соловей", с которой группа выступит на песенном конкурсе.

Gо_A представит Украину на Евровидении: текст песни "Соловей"

instagram.com/eurovision.ua

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Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину.

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок,

Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша

Із-за гаю поспіша,

А до мене Ванюша

Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся

Я з тобою люблюся,

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

Якби я того не знала,

То з тобою не гуляла.

Не ходила долину,

Не ламала б калину.

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся,

А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити – не вміла забути.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020, победу в котором одержала группа Gо_A. За право выступить от Украины на Евровидении также боролись Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Мария Дидык
Тема
Евровидение-2020
Тег
Евровидение
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Считаю, тема благотворного сожения бeженцев из Уханя или героической 25-й в о й н ы с Мopдором не раскрыта. Песня - унылое селючье г...внo. Солистка - типичное западенское страхоп...здище. Общий незачет!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ой ходила я в долину Насрати в калину
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