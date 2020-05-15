GO_A перепели Сердючку на Евровидении. Видео

Мария Дидык Люди 19:47, 15.05.2020 Обновлено: 19:54, 15.05.2020

Группа GO_A исполнила хит Верки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai" на последнем онлайн концерте Евровидения "Eurovision Home Concerts".

Во время выступления зрители также могли увидеть часть Киева с высоты птичьего полета (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

instagram.com/go_a_band
Скриншот из видео

В рамках концерта, который состоялся онлайн на YouTube, зрители увидели живые исполнения хитов международного песенного конкурса, а также cover-версии композиций из концертов прошлых лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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