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16 мая • обновлено в 03:00
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GO_A перепели Сердючку на Евровидении. Видео

15.4т
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Группа GO_A исполнила хит Верки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai" на последнем онлайн концерте Евровидения "Eurovision Home Concerts".

Во время выступления зрители также могли увидеть часть Киева с высоты птичьего полета (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

GO_A перепели Сердючку на Евровидении. Видео

instagram.com/go_a_band

GO_A перепели Сердючку на Евровидении. Видео

Скриншот из видео

В рамках концерта, который состоялся онлайн на YouTube, зрители увидели живые исполнения хитов международного песенного конкурса, а также cover-версии композиций из концертов прошлых лет.

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Автор
Мария Дидык
Тема
Евровидение-2020
Тег
Евровидение
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