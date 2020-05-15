GO_A перепели Сердючку на Евровидении. Видео

Группа GO_A исполнила хит Верки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai" на последнем онлайн концерте Евровидения "Eurovision Home Concerts".

Во время выступления зрители также могли увидеть часть Киева с высоты птичьего полета (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

instagram.com/go_a_band

Скриншот из видео

В рамках концерта, который состоялся онлайн на YouTube, зрители увидели живые исполнения хитов международного песенного конкурса, а также cover-версии композиций из концертов прошлых лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.