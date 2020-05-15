GO_A перепели Сердючку на Евровидении. Видео

Группа GO_A исполнила хит Верки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai" на последнем онлайн концерте Евровидения "Eurovision Home Concerts".
Во время выступления зрители также могли увидеть часть Киева с высоты птичьего полета (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
instagram.com/go_a_band
Скриншот из видео
В рамках концерта, который состоялся онлайн на YouTube, зрители увидели живые исполнения хитов международного песенного конкурса, а также cover-версии композиций из концертов прошлых лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды). Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
Евровидение-2021 пройдет на той же локации, как было запланировано в 2020 году. По желанию стран-участниц, они могут отправить на музыкальные соревнования тех же участников, что были выбраны для поездки в 2020-м, однако с новыми песнями.
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
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