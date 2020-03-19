Украинская группа Go-A, которая должна была представлять Украину на Евровидении-2020 в Роттердаме, отреагировала на отмену песенного конкурса из-за распространения коронавируса.

Музыканты на официальной странице группы в Instagram отметили, что они благодарны организаторам за возможность представлять Украину в следующем, 2021 году на Евровидении. Также они отметили, что конкурс перевернул их мир.

Go_A об отмене Евровидения

"Мы очень благодарны каждому за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир", – написали участники Go-A.

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Также представители Украины на Евровидении посоветовали своим поклонникам беречь себя и родных, а также следить за здоровьем и соблюдать все рекомендации по карантину.

Напомним, о том, что Евровидение-2020 будет отменено, стало известно 18 марта. Незадолго до этого об отмене сообщил ряд СМИ. Они ссылались на заявление Израильской корпорации телерадиовещания ("Кан")

Ранее организаторы песенного конкурса Евровидение-2020 называли шесть возможных сценариев проведения мероприятия в случае продления карантина из-за COVID-19. Отмена мероприятия была крайней мерой, однако на ней и остановились в Европейском вещательном союзе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нидерланды получили право на проведение песенного конкурса послепобеды Дункана Лоуренса с песней Arcade на Евровидении-2019 в Израиле.

В 2020 году Украину на Евровидении должна была представить группа Go_A, которая победила в Национальном отборе.

Евровидение-2020 должно было состояться 12, 14 и 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).

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