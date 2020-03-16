Go_A дерзко отреагировали на провальные прогнозы по Евровидению-2020

Представители Украины на Евровидении-2020 группа GO_A, которая по прогнозам букмекеров занимает 27-е место в рейтинге, отреагировали на неутешительные прогнозы.

Так, по словам музыкантов, пока рано делать выводы. Ведь они уверенны, что рейтинги существенно могут измениться после репетиций. Об этом сообщила солистка группы Екатерина Павленко в интервью программы "Светская жизнь" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Солистка группы GO_A Екатерина Павленко Фото: shlyahta.com.ua

"В финале Нацотбора букмекеры ставили нас на последние места. Мой друг поставил на нас 250 гривен и выиграл 19 000. Поэтому, мне кажется, то, что пишут букмекеры, не имеет значения, ведь основные ставки будут составлены после первых репетиций Евровидения. Мы сейчас на это вообще не обращаем внимания, мы готовимся, ведь у нас есть миссия – мы хотим, чтобы впервые на конкурсе прозвучала песня на украинском языке", – сообщила Екатерина Павленко.

Группа Go-A Фото: espreso.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что группа Go_A изменила конкурсную песню "Соловей", чем вызвала споры в сети. Go_A поедут на Евровидение с треком "Соловей", который объединил в себе современный бит и фольклорные мотивы. После обновления аранжировки песня зазвучала спокойнее и плавнее, что и не понравилось аудитории.

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