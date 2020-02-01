"Готова вытерпеть все выходки": жена Панина поразила откровением

Жена скандального российского артиста Алексея Панина Людмила Григорьева, которая живет без него в грязи, назвала единственного человека, ради которого готова на все.
Об этом она высказалась на своей странице в Instagram.
31 января Григорьева поделилась цитатой великой американской актрисы Мерил Стрип о том, что не стоит лишний раз проявлять терпение, тратить время и усилия на вещи и людей, что не приносят удовлетворения или пользы, даже если со стороны это трактуют как заносчивость или высокомерие.
Сопроводив эти слова своим снимком, жена Панина полностью согласилась с утверждениями.
"Я больше не собираюсь терпеть многое, и не оттого, что я стала заносчивой или высокомерной, нет, лишь потому, что я достигла определенного жизненного этапа - этапа, на котором я больше не хочу тратить время на то, что не удовлетворяет меня или на то, что задевает меня, причиняя мне боль. Я больше не собираюсь терпеть цинизм, чрезмерную критику, жесткие требования любого рода. У меня больше нет желания удовлетворять тех, кому не нравлюсь я, любить тех, кто не любит меня и улыбаться тем, кто не станет улыбаться мне в ответ. Я больше не посвящу ни единой минуты тем, кто лжет или пытается манипулировать мною. Я больше не буду существовать в притворстве, лицемерии, лжи и дешевой, неискренней похвале. Я не собираюсь разбираться со сплетнями, я терпеть не могу конфликты и сравнения. Я верю в то, что мир состоит из противоположностей, в то, что мир разнообразен, поэтому я стараюсь избегать людей с характером жестким, не способным приспособиться к окружающему. Я презираю предательства и неверность в дружбе. Я не смогу поладить с теми, кто не способен на настоящий комплимент, не способен ободрить и вдохновить своими словами, не смогу поладить и с тем, кто не любит животных. Преувеличения утомляют меня. И помимо всего прочего, я больше не потерплю тех, кто не заслуживает моего терпения". – Мерил Стрип #всемспасибовсесвободны ✋🏾#меньшезнаюткрепчеспят ——- #этожизньбро #shooting #me #girl #ocean #sky #beach #santamonica #guvanch #jacket #model #fashion #style #moviescenes #fashionphotography #ny #la #california #makeup #hair #hairstyles #makeuptutorial #makeupideas
В комментариях высказали мнение, что единственный, кто заслуживает терпения, прощения и усилий — это собственный сын.
"Это единственный человек, которому я готова поддаться и вытерпеть все выходки", - согласилась Григорьева.
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