"Готова вытерпеть все выходки": жена Панина поразила откровением

Жена скандального российского артиста Алексея Панина Людмила Григорьева, которая живет без него в грязи, назвала единственного человека, ради которого готова на все.

Об этом она высказалась на своей странице в Instagram.

31 января Григорьева поделилась цитатой великой американской актрисы Мерил Стрип о том, что не стоит лишний раз проявлять терпение, тратить время и усилия на вещи и людей, что не приносят удовлетворения или пользы, даже если со стороны это трактуют как заносчивость или высокомерие.

Сопроводив эти слова своим снимком, жена Панина полностью согласилась с утверждениями.

В комментариях высказали мнение, что единственный, кто заслуживает терпения, прощения и усилий — это собственный сын.

"Это единственный человек, которому я готова поддаться и вытерпеть все выходки", - согласилась Григорьева.

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