Госпитализированный Ефремов пропал из больницы – СМИ

Российский актер Михаил Ефремов пропал из Боткинской больницы, в которую его поместили после потери сознания в суде по делу о смертельном ДТП.

Об этом сообщает издание ТАСС. По словам инсайдеров, артист не числится в базе данных медучреждения.

"Данного пациента у нас нет", – заявил журналистам оператор контактного центра больницы.

Отмечается, что адвокат Эльман Пашаев пытался выяснить в юридическом отделе больницы, где находится актер, но его лишь попросили отправить письменный запрос. Пашаев полагает, что артиста могли увезти в другое медучреждение.

Госпитализированный Ефремов пропал из больницы (фото – files.vm.ru)

Напомним: 11 августа в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако актеру стало плохо и его увезли в Боткинскую больницу. Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи заподозрили у него инсульт. К слову, из-за госпитализации артиста заседание суда перенесли на 18 августа.

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