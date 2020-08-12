Госпитализированный Ефремов пропал из больницы – СМИ
Российский актер Михаил Ефремов пропал из Боткинской больницы, в которую его поместили после потери сознания в суде по делу о смертельном ДТП.
Об этом сообщает издание ТАСС. По словам инсайдеров, артист не числится в базе данных медучреждения.
"Данного пациента у нас нет", – заявил журналистам оператор контактного центра больницы.
Отмечается, что адвокат Эльман Пашаев пытался выяснить в юридическом отделе больницы, где находится актер, но его лишь попросили отправить письменный запрос. Пашаев полагает, что артиста могли увезти в другое медучреждение.
Напомним: 11 августа в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Однако актеру стало плохо и его увезли в Боткинскую больницу. Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи заподозрили у него инсульт. К слову, из-за госпитализации артиста заседание суда перенесли на 18 августа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.