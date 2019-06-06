Госпитализированный Бари Алибасов переписал завещание

В СМИ 6 июня появилась информация, что известный российский продюсер Бари Алибасов, который отравился токсичной жидкостью, переписал завещание.

Так, элитную недвижимость в Мерзляковском переулке Бари Каримович оставляет своему сыну, которого также зовут Бари. Это девятикомнатная квартира общей площадью 220 квадратных метров с дорогим дизайнерским ремонтом, а также еще две квартиры в том же доме площадью порядка 100 кв. м каждая.

Бари Алибасов Фото: kp.ru

Также отмечается, что группу "На-На" он назвал правообладателями творческого наследия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Бари Алибасов в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован в Москве. Врачи начали бороться за жизнь еще в машине скорой помощи. Выяснилось, что продюсер перепутал токсичное средство для промывки труб с водой и получил сильный ожог пищевода.

Позже появилось видео госпитализации пострадавшего. Как выяснили врачи, он получил четвертую степень ожога желудка. Несмотря на серьезный диагноз, Алибасов утром находился в сознании и даже пытался шутить, хотя ему тяжело было разговаривать. Продюсер мог дышать самостоятельно.

Врачи также рассказали, что лечение может затянуться, так как у него началась общая интоксикация, потому что жидкость всасывалась в кровь. В связи с этим сначала пациентом занялись токсикологи, а после возможно вмешательство хирургов.

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