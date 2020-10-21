Гоша Куценко заболел коронавирусом

Российский актер Гоша Куценко заразился коронавирусом. Из-за болезни ему пришлось перенести все свои выступления в спектаклях.

Об этом 53-летний артист сообщил на своей странице в Instagram. Так, звезда фильма "Антикиллер" был госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Берегите себя! COVID – коварный персонаж, вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Помогите себе и врачам. Они снова взялись за подвиги!" – подчеркнул Куценко.

Куценко сообщил, что заразился коронавирусом. Instagram Гоша Куценко

Напомним, ранее актер заявил, что с помощью коронавируса природа решила отомстить людям за пагубное влияние. По его словам, животные сейчас чувствуют себя прекрасно, потому что "обнаглели" только люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Михайлюта (Фагот) заболел коронавирусом. По его словам, он ожидал, что заболеет COVID-19 позже, или же вообще его минует эта болезнь.