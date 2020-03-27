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27 марта • обновлено в 09:16
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Гоша Куценко сделал неожиданное заявление о коронавирусе

11.1т
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Российский актер Гоша Куценко заявил, что с помощью коронавируса природа решила отомстить людям за губительное воздействие.

Об этом артист рассказал в новом видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Гоша Куценко

Гоша Куценко

МК

"В рамках природы, ее глобального цикла, Земля обновляется сейчас. Мы, как соучастники жизни на Земле, конечно, оборзели! Нас слишком много, мы агрессивны и природу давим. Коронавирус – это нормальный ответ природы, защитная реакция ее на нас", – заявил Куценко, добавив, что животные, к примеру, чувствуют себя сейчас прекрасно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что модель Виктория Боня заявила, что коронавирус – это наказание людям за истребление планеты. Так, по словам знаменитости, он пойдет им на пользу и все "заплатят за свою неосознанную жизнь именно такой ценой".

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Гоша Куценко
Место
Россия
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кожного окремо дуже шкода, але в слушності йому не відмовиш. Ми з друзями давно (теоретично) на таке очікували.
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