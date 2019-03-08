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"Горячо!" Седокова откровенно показала себя фанатам

5.9тЧитать материал на украинском

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, удивила поклонников откровенным портретом, который ей подарила поклонница.

На нем она изображена обнаженной, а ее тело окутывает полупрозрачная ткань. Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Горячо!" Седокова откровенно показала себя фанатам
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Поклонникам артистки очень понравился портрет. Они оставили множество позитивных комментариев.

"Горячо!" Седокова откровенно показала себя фанатам
"Горячо!" Седокова откровенно показала себя фанатам
"Горячо!" Седокова откровенно показала себя фанатам
"Горячо!" Седокова откровенно показала себя фанатам
"Горячо!" Седокова откровенно показала себя фанатам
"Горячо!" Седокова откровенно показала себя фанатам
"Горячо!" Седокова откровенно показала себя фанатам

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, рассказала о том, как ее хотели лишить родительских прав. Так, она отметила, что во время судебного процесса, на котором решался вопрос опеки над ее дочерью Моникой, она влезла в долги.

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