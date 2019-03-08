"Горячо!" Седокова откровенно показала себя фанатам

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, удивила поклонников откровенным портретом, который ей подарила поклонница.

На нем она изображена обнаженной, а ее тело окутывает полупрозрачная ткань. Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Поклонникам артистки очень понравился портрет. Они оставили множество позитивных комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, рассказала о том, как ее хотели лишить родительских прав. Так, она отметила, что во время судебного процесса, на котором решался вопрос опеки над ее дочерью Моникой, она влезла в долги.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!