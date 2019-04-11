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Горячо и сексуально: подборка откровенных фото молодой дочери Абрамовича

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24-летняя дочь всемирно известного миллиардера Романа Абрамовича София несмотря на то, что всю жизнь занимается спортом, никогда не славилась стройной фигурой. Два года назад в одном из интервью девушка призналась, что в соцсетях ей часто пишут гадости, критикуют фигуру и указывают на недостатки. Однако София продолжает публиковать откровенные снимки в купальниках на зло всем "хейтерам", показывая таким образом, что не стесняется своих пышных форм.

В связи с этим OBOZREVATEL решил продемонстрировать подборку из самых откровенных и сексуальных фото дочери Абрамовича.

Baby it’s hot outside 👀

Публикация от Sofia Abramovich (@sofiaabramov1ch)

🦀

Публикация от Sofia Abramovich (@sofiaabramov1ch)

Island gymnastics 🐠🌴

Публикация от Sofia Abramovich (@sofiaabramov1ch)

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Публикация от Sofia Abramovich (@sofiaabramov1ch)

Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летняя София Абрамович показала откровенные снимки из отдыха на Мальдивах. Она позировала в открытых купальниках в довольно смелых позах.

О том, сколько теоретически могла потратить София Абрамович на свой отпуск на Мальдивах читайте по этой ссылке.

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