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6 декабря • обновлено в 16:55
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Горячие красотки и откровенные наряды: назван самый сексуальный клип 2019 года

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Стало известно, какие десять музыкальных клипов были признаны самыми сексуальными в 2019 году.

Так, соответствующий рейтинг был опубликован на портале Popsugar.

Список возглавила работа американской певицы Арианы Гранде "7 rings". Менее чем за год видео собрало 638 миллионов просмотров.

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После него в рейтинге идет клип рэперши Никки Минаж "Megatron", а замыкает тройку лидеров видео "Low Key" исполнительницы Ally Brooke и хип-хоп-артиста Tyga.

Также в десятку вошли клипы "Don't Call Me Up" британской певицы Mabel, "Ruin My Life" шведки Зары Ларссон, "Let Me Love You" Риты Оры, "More Than That" Lauren Jauregui, "Waves" американской певицы Normani и рэпера 6lack, "Twerk" Карди Би и дуэта City Girls.

Замыкает десятку лидеров видео Дуа Липы, группы Silk City, Diplo и Марка Ронсона на песню "Electricity".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети опубликовали рейтинг десяти самых популярных актеров и актрис 2019 года.

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Автор
Анна Михно
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