"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

Украинская поп-дива Тина Кароль порадовала поклонников, поделившись в сети новыми соблазнительными фото.

На своей странице в Instagram певица обнародовала коллаж из двух снимков. На одном из них Кароль позирует в коротких белых шортах, стоя к камере спиной. На втором фотограф заснял бедро артистки.

За шесть часов после публикации пост Кароль собрал более 15 тысяч лайков, а также множество восторженных комментариев.

Тина Кароль viva.ua

instagram.com/tina_karol

"Секси", "Очень красивая!" "Самые вкусные части тела в деле", "Ух, горячо!" "Ну что тут сказать, просто богиня", "Попа, как у Ким", "Горячие булочки", – пишут фанаты под фото.

Предлагаем посмотреть на другие откровенные снимки, которые Тина Кароль публиковала в Instagram:

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!