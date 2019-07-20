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"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

1.9т Читать материал на украинском

Украинская поп-дива Тина Кароль порадовала поклонников, поделившись в сети новыми соблазнительными фото.

На своей странице в Instagram певица обнародовала коллаж из двух снимков. На одном из них Кароль позирует в коротких белых шортах, стоя к камере спиной. На втором фотограф заснял бедро артистки.

За шесть часов после публикации пост Кароль собрал более 15 тысяч лайков, а также множество восторженных комментариев.

Новости
"Дразнишь нас!" Тина Кароль поделилась с фанатами эротическим снимком

Тина Кароль

Тина Кароль

viva.ua

"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

instagram.com/tina_karol

"Секси", "Очень красивая!" "Самые вкусные части тела в деле", "Ух, горячо!" "Ну что тут сказать, просто богиня", "Попа, как у Ким", "Горячие булочки", – пишут фанаты под фото.

"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото
"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото
"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото
"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото
"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото
"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото
"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото
"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото
"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото
"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото
"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото
"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

Предлагаем посмотреть на другие откровенные снимки, которые Тина Кароль публиковала в Instagram:

"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

instagram.com/tina_karol

"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

instagram.com/tina_karol

"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

instagram.com/tina_karol

"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

instagram.com/tina_karol

"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

instagram.com/tina_karol

"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

instagram.com/tina_karol

"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

instagram.com/tina_karol

"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

instagram.com/tina_karol

"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

instagram.com/tina_karol

"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

instagram.com/tina_karol

"Горячие булочки": Кароль вызвала восторг сети откровенным фото

instagram.com/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Красота Instagram фотографии
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