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"Горячая": звезда "Танців з зірками" восхитила сеть фото в белье

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Украинская певица и ди-джей Nana, бывшая участница группы Nikita и участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко восхитила пользователей сети откровенным фото. На нем она позировала в белье, солнцезащитных очках и плаще.

Снимок Кумейко разместила на своей странице в Instagram.

"Горячая": звезда "Танців з зірками" восхитила сеть фото в белье
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Поклонникам артистки очень понравился снимок.

"Горячая": звезда "Танців з зірками" восхитила сеть фото в белье
"Горячая": звезда "Танців з зірками" восхитила сеть фото в белье
"Горячая": звезда "Танців з зірками" восхитила сеть фото в белье
"Горячая": звезда "Танців з зірками" восхитила сеть фото в белье

Отметим, что Кумейко очень часто радует своих поклонников горячими фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Кумейко летала на отдых в Таиланд, откуда не переставала радовать поклонников пикантными снимками. В первые дни она опубликовала фото, на котором изображена абсолютно голой, а ее спина намазана кремом от загара.

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