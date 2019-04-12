"Горячая": звезда "Танців з зірками" восхитила сеть фото в белье

Украинская певица и ди-джей Nana, бывшая участница группы Nikita и участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко восхитила пользователей сети откровенным фото. На нем она позировала в белье, солнцезащитных очках и плаще.

Снимок Кумейко разместила на своей странице в Instagram.

Поклонникам артистки очень понравился снимок.

Отметим, что Кумейко очень часто радует своих поклонников горячими фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Кумейко летала на отдых в Таиланд, откуда не переставала радовать поклонников пикантными снимками. В первые дни она опубликовала фото, на котором изображена абсолютно голой, а ее спина намазана кремом от загара.

Узнай первым в нашем Instagram, когда появится ребенок у Меган Маркл и принца Гарри!