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10 сентября • обновлено в 09:22
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"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру

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Солистка группы КАZKA Александра Зарицкая взбудоражила поклонников откровенным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в ванной без одежды, демонстрируя на камеру свою грудь и яркий макияж.

"Сегодня хочется быть настоящей, обольстительной, смелой", — написала Зарицкая.

"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру

Александра Зарицкая

Фото из Instagram

"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру

Александра Зарицкая засветила грудь

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от фото певицы в таком смелом образе.

"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру
"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру
"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру
"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Александры Зарицкой, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру

Александра Зарицкая засветила грудь

Фото из Instagram

"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру

Соблазнительная Александра Зарицкая

Фото из Instagram

"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру

Александра Зарицкая засветила грудь

Фото из Instagram

"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Зарицкая озадачила пользователей сети неоднозначным личным признанием. Звезда рассказала, что влюбилась и теперь "не знает, как с этим жить".

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Персона
KAZKA
Место
Украина
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