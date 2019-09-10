"Горячая!" Солистка группы KAZKA показала голую грудь на камеру

Солистка группы КАZKA Александра Зарицкая взбудоражила поклонников откровенным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в ванной без одежды, демонстрируя на камеру свою грудь и яркий макияж.

"Сегодня хочется быть настоящей, обольстительной, смелой", — написала Зарицкая.

Александра Зарицкая Фото из Instagram

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Александра Зарицкая засветила грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от фото певицы в таком смелом образе.

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Александры Зарицкой, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Александра Зарицкая засветила грудь Фото из Instagram

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Александра Зарицкая Фото из Instagram

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Александра Зарицкая засветила грудь Фото из Instagram

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Зарицкая озадачила пользователей сети неоднозначным личным признанием. Звезда рассказала, что влюбилась и теперь "не знает, как с этим жить".

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