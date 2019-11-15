"Горячая штучка": звезда "Папиных дочек" засветила голую грудь

Российская актриса, которая известна ролью в сериале "Папины дочки", Мирослава Карпович разделась на новом фото.

Горячим кадром звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Мирослава Карпович Инстаграм

На снимке Мирослава запечатлена обнаженной. Из одежды на актрисе осталась лишь черная кожаная юбка. Несмотря на то, что Карпович заснята со спины, часть голой груди попала в объектив.

Мирослава Карпович засветила голую грудь Инстаграм

Подписчики тут же принялись комментировать соблазнительный кадр звезды:

Примечательно, что Мирослава не впервые радует поклонников откровенными фото.

Мирослава Карпович Инстаграм

Мирослава Карпович Инстаграм

Мирослава Карпович Инстаграм

Мирослава Карпович Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL писал, что российская актриса Лиза Арзамасова, известная ролью Галины Сергеевны в некогда популярном сериале "Папины дочки", удивила поклонников пикантным снимком.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!