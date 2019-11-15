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15 ноября • обновлено в 08:45
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"Горячая штучка": звезда "Папиных дочек" засветила голую грудь

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Российская актриса, которая известна ролью в сериале "Папины дочки", Мирослава Карпович разделась на новом фото.

Горячим кадром звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Инстаграм

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Повзрослевшая звезда ''Папиных дочек'' сфотографировалась без белья: в сети фурор

На снимке Мирослава запечатлена обнаженной. Из одежды на актрисе осталась лишь черная кожаная юбка. Несмотря на то, что Карпович заснята со спины, часть голой груди попала в объектив.

Мирослава Карпович засветила голую грудь

Мирослава Карпович засветила голую грудь

Инстаграм

Подписчики тут же принялись комментировать соблазнительный кадр звезды:

"Горячая штучка": звезда "Папиных дочек" засветила голую грудь
"Горячая штучка": звезда "Папиных дочек" засветила голую грудь
"Горячая штучка": звезда "Папиных дочек" засветила голую грудь

Примечательно, что Мирослава не впервые радует поклонников откровенными фото.

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Инстаграм

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Инстаграм

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Инстаграм

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL писал, что российская актриса Лиза Арзамасова, известная ролью Галины Сергеевны в некогда популярном сериале "Папины дочки", удивила поклонников пикантным снимком.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персона
Мирослава Карпович
Место
Россия
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