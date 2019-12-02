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2 декабря • обновлено в 22:10
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"Горячая штучка": Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде

2.5т
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Популярная украинская певица Тина Кароль появилась на музыкальной премии M1 Music Awards в сексуальном платье.

Фотографиями с мероприятия артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Тина Кароль

Тина Кароль

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Так, на снимках Тина позирует в фиолетовом обтягивающем платье, расшитом пайетками, без бретелек от французского бренда Mugler. Глубокое декольте наряда подчеркнуло пышную грудь звезды.

Тина Кароль

Тина Кароль

Инстаграм

Дополняли эффектный образ элегантная укладка и яркий макияж с акцентом на губы.

Тина Кароль

Тина Кароль

Инстаграм

Тина Кароль

Тина Кароль

Инстаграм

Тина Кароль и Дан Балан

Тина Кароль и Дан Балан

Инстаграм

Тина Кароль

Тина Кароль

Инстаграм

В комментариях подписчики засыпали Кароль комплиментами:

"Горячая штучка": Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде
"Горячая штучка": Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде
"Горячая штучка": Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде
"Горячая штучка": Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде
"Горячая штучка": Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде
"Горячая штучка": Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На снимке украинская секс-бомба позировала в мини с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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Автор
Анна Михно
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Знову ці яскраво-червоні губи, їй таке зовсім не пасує, занадто грубо і вульгарно виглядає. Значно ніжніший її образ, коли помада спокійнішого кольору і підкреслені брови і очі, тоді вона мила і дуже красива
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