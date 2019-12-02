"Горячая штучка": Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде

Популярная украинская певица Тина Кароль появилась на музыкальной премии M1 Music Awards в сексуальном платье.
Фотографиями с мероприятия артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Тина Кароль
Инстаграм
Так, на снимках Тина позирует в фиолетовом обтягивающем платье, расшитом пайетками, без бретелек от французского бренда Mugler. Глубокое декольте наряда подчеркнуло пышную грудь звезды.
Тина Кароль
Инстаграм
Дополняли эффектный образ элегантная укладка и яркий макияж с акцентом на губы.
Тина Кароль
Инстаграм
Тина Кароль
Инстаграм
Тина Кароль и Дан Балан
Инстаграм
Тина Кароль
Инстаграм
В комментариях подписчики засыпали Кароль комплиментами:
Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На снимке украинская секс-бомба позировала в мини с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.
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