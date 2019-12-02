"Горячая штучка": Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде

Популярная украинская певица Тина Кароль появилась на музыкальной премии M1 Music Awards в сексуальном платье.

Фотографиями с мероприятия артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Тина Кароль Инстаграм

Так, на снимках Тина позирует в фиолетовом обтягивающем платье, расшитом пайетками, без бретелек от французского бренда Mugler. Глубокое декольте наряда подчеркнуло пышную грудь звезды.

Тина Кароль Инстаграм

Дополняли эффектный образ элегантная укладка и яркий макияж с акцентом на губы.

Тина Кароль Инстаграм

Тина Кароль Инстаграм

Тина Кароль и Дан Балан Инстаграм

Тина Кароль Инстаграм

В комментариях подписчики засыпали Кароль комплиментами:

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На снимке украинская секс-бомба позировала в мини с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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