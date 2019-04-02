"Горячая штучка": Каменских восхитила фанатов откровенным платьем

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) показала поклонникам новое фото, которое вызвало у них восторг. Так, на нем она позировала в коротком платье с очень глубоким декольте в окружении свечей.
Пользователи сети восхитились фигурой артистки. Снимок Каменских разместила на своей странице в Instagram.
instagram.com/kamenskux
Пользователям сети очень понравился снимок артистки.
"Горячая штучка", "Шикарная девушка", "Настя - секс", - пишут в комментариях.
Отметим, что Каменских достаточно часто делится с поклонниками откровенными фото.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских взбудоражила поклонников пикантным селфи в платье на тонких бретельках, которое спадало с тела.
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