"Горячая штучка": Каменских восхитила фанатов откровенным платьем

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) показала поклонникам новое фото, которое вызвало у них восторг. Так, на нем она позировала в коротком платье с очень глубоким декольте в окружении свечей.

Пользователи сети восхитились фигурой артистки. Снимок Каменских разместила на своей странице в Instagram.

instagram.com/kamenskux

Пользователям сети очень понравился снимок артистки.

"Горячая штучка", "Шикарная девушка", "Настя - секс", - пишут в комментариях.

Отметим, что Каменских достаточно часто делится с поклонниками откровенными фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских взбудоражила поклонников пикантным селфи в платье на тонких бретельках, которое спадало с тела.

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