МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Горячая штучка": Каменских восхитила фанатов откровенным платьем

2.1тЧитать материал на украинском

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) показала поклонникам новое фото, которое вызвало у них восторг. Так, на нем она позировала в коротком платье с очень глубоким декольте в окружении свечей.

Пользователи сети восхитились фигурой артистки. Снимок Каменских разместила на своей странице в Instagram.

"Горячая штучка": Каменских восхитила фанатов откровенным платьем

instagram.com/kamenskux

Новости
Обманутая российская звезда ТВ разводится с мужем: что известно

Пользователям сети очень понравился снимок артистки.

"Горячая штучка", "Шикарная девушка", "Настя - секс", - пишут в комментариях.

"Горячая штучка": Каменских восхитила фанатов откровенным платьем
"Горячая штучка": Каменских восхитила фанатов откровенным платьем
"Горячая штучка": Каменских восхитила фанатов откровенным платьем
"Горячая штучка": Каменских восхитила фанатов откровенным платьем
"Горячая штучка": Каменских восхитила фанатов откровенным платьем

Отметим, что Каменских достаточно часто делится с поклонниками откровенными фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских взбудоражила поклонников пикантным селфи в платье на тонких бретельках, которое спадало с тела.

Узнай первым в нашем Instagram, когда появится ребенок у Меган Маркл и принца Гарри!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения