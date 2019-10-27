'Горячая': российская поп-дива взбудоражила сеть пышным бюстом

Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro порадовала поклонников пикантной фотографией.
Знаменитость засветила пышную грудь в откровенном бюстье, глядя снизу вверх на камеру. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Увидимся вечером на сцене. А пока я вся на финальной подготовке. Буду делиться с вами инфой о многих этапах тут и на аккаунте", – подписала она под снимком.
Поклонники были в восторге от пикантного кадра, с которого Серябкина смотрела хищными глазами.
"Красотка", "Какие глазки", "Красавица", "Ах, какая женщина, мне б такую", "Потолстела мать", "Ты горячая, как профнастил на крыше в июле", – написали пользователи в комментариях.
Серябкина в откровенном платье
instagram/serebro_official
Серябкина в белье
instagram/serebro_official
Серебкина в откровенном наряде
instagram/serebro_official
Серябкина в откровенной фотосессии
instagram/serebro_official
Серябкина в бюстгальтере
instagram/serebro_official
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.
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