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27 октября • обновлено в 03:51
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"Горячая": российская поп-дива взбудоражила сеть пышным бюстом

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Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro порадовала поклонников пикантной фотографией.

Знаменитость засветила пышную грудь в откровенном бюстье, глядя снизу вверх на камеру. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Увидимся вечером на сцене. А пока я вся на финальной подготовке. Буду делиться с вами инфой о многих этапах тут и на аккаунте", – подписала она под снимком.

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Поклонники были в восторге от пикантного кадра, с которого Серябкина смотрела хищными глазами.

"Красотка", "Какие глазки", "Красавица", "Ах, какая женщина, мне б такую", "Потолстела мать", "Ты горячая, как профнастил на крыше в июле", – написали пользователи в комментариях.

'Горячая': российская поп-дива взбудоражила сеть пышным бюстом
'Горячая': российская поп-дива взбудоражила сеть пышным бюстом
'Горячая': российская поп-дива взбудоражила сеть пышным бюстом
'Горячая': российская поп-дива взбудоражила сеть пышным бюстом
Серябкина в откровенном платье

Серябкина в откровенном платье

instagram/serebro_official

Серябкина в белье

Серябкина в белье

instagram/serebro_official

Серебкина в откровенном наряде

Серебкина в откровенном наряде

instagram/serebro_official

Серябкина в откровенной фотосессии

Серябкина в откровенной фотосессии

instagram/serebro_official

Серябкина в бюстгальтере

Серябкина в бюстгальтере

instagram/serebro_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

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Персона
Serebro
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота
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