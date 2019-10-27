'Горячая': российская поп-дива взбудоражила сеть пышным бюстом

Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro порадовала поклонников пикантной фотографией.

Знаменитость засветила пышную грудь в откровенном бюстье, глядя снизу вверх на камеру. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Увидимся вечером на сцене. А пока я вся на финальной подготовке. Буду делиться с вами инфой о многих этапах тут и на аккаунте", – подписала она под снимком.

Новости Удалившая грудь Анджелина Джоли сделала откровенное признание о маме

Поклонники были в восторге от пикантного кадра, с которого Серябкина смотрела хищными глазами.

"Красотка", "Какие глазки", "Красавица", "Ах, какая женщина, мне б такую", "Потолстела мать", "Ты горячая, как профнастил на крыше в июле", – написали пользователи в комментариях.

Серябкина в откровенном платье instagram/serebro_official

Серябкина в белье instagram/serebro_official

Серебкина в откровенном наряде instagram/serebro_official

Серябкина в откровенной фотосессии instagram/serebro_official

Серябкина в бюстгальтере instagram/serebro_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся