"Горячая": Осадчая вызвала восторг соблазнительными фото

Украинская телеведущая и модель Катя Осадчая взбудоражила сеть соблазнительными фото.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в черном откровенном купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру.

"Еще немного лета перед долгой зимой", — написала Осадчая.

Катя Осадчая Фото из Instagram

Катя Осадчая сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Катя Осадчая Фото из Instagram

Катя Осадчая продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых снимков звезды и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Кати Осадчей, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Катя Осадчая и Маша Ефросинина Фото из Instagram

Катя Осадчая сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Катя Осадчая продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Соблазнительная Катя Осадчая Фото из Instagram

Катя Осадчая продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Катя Осадчая сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Катя Осадчая Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Катя Осадчая обнародовала архивное семейное фото со старшим сыном Ильей. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram по случаю 16-го дня рождения Ильи.

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