"Горячая": Осадчая вызвала восторг соблазнительными фото

Украинская телеведущая и модель Катя Осадчая взбудоражила сеть соблазнительными фото.
Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в черном откровенном купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру.
"Еще немного лета перед долгой зимой", — написала Осадчая.
Катя Осадчая
Фото из Instagram
Катя Осадчая сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Катя Осадчая
Фото из Instagram
Катя Осадчая продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых снимков звезды и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Кати Осадчей, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Катя Осадчая и Маша Ефросинина
Фото из Instagram
Катя Осадчая сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Катя Осадчая продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Соблазнительная Катя Осадчая
Фото из Instagram
Катя Осадчая продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Катя Осадчая сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Катя Осадчая
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, Катя Осадчая обнародовала архивное семейное фото со старшим сыном Ильей. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram по случаю 16-го дня рождения Ильи.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал