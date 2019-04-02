"Сексуальная": обнаженная певица из РФ взбудоражила сеть

33-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro порадовала поклонников новым откровенным снимком. На нем она позировала без белья прикрываясь большим белым одеялом.
Пользователям сети очень понравился снимок артистки. Они назвали ее "горячей" и "сексуальной". Фото Серябкина разместила на своей странице в Instagram.
До релиза моего первого сольного альбома осталось 3 дня... Очень жду этого момента))) Если честно, я немного волнуюсь. Ведь я трансформировала и поместила себя в этот альбом. Каждая песня – это голая я, в разные промежутки времени и в разных состояниях... И эта музыка ждёт своего времени💕4 апреля..... Поэтому не могу открыть её сейчас. Разве только совсем немного... Увидимся сегодня в 17:00 на RU TV в программе "Тема"? Может, дам вам подсказку))) Ловите намеки и 💋💋💋💋💋 Кстати, кто из Лапусь будет на моей автограф-сессии в Eвропейском в Москве ?)) #molly
"Оля очень горячая", "Бомба", "Ты супер, детка", "Голая?", "Звезда", "Как может человек во всем выглядеть прекрасно?", "Прелесть", "Красиво и сказочно сексуально", - пишут в сети.
Отметим, что Серябкина часто показывает поклонникам откровенные фото.
Наверное, это первый мой клип, под которым я не читаю комменты, зная, что каждый увидит тут то, что хочет видеть. Я полностью, на 100 доверяю вам и уверена, что вы не скажете лишнего и не найдёте скрытый смысл там, где его и не могло быть... Для меня это видео прежде всего об основном, что заставляет меня жить и писать. Любовь. Дружба. Я ничего не делаю просто так и даже эти кадры - неслучайный набор красивых локаций... Не хочу разбирать подробно метафоры - просто посмотрите клип несколько раз и дойдёте сами. Вся суть для меня в том, что любовь - та же стихия. То, как я маневрирую из жары в холод. От воды к снегу. Также меняются и чувства. Для меня любовь не может быть статичной, всегда должно штормить. И я верю в двойственность. Мне интересно, какой кадр вам понра больше всего? Какой момент любимый? Чек ссылку в закрепах у меня. Пишите тут все, что думаете... тут буду читать. #molly #потомучтолюбовь #❤️
Как ранее писал OBOZREVATEL, Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.
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