"Сексуальная": обнаженная певица из РФ взбудоражила сеть

33-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro порадовала поклонников новым откровенным снимком. На нем она позировала без белья прикрываясь большим белым одеялом.

Пользователям сети очень понравился снимок артистки. Они назвали ее "горячей" и "сексуальной". Фото Серябкина разместила на своей странице в Instagram.

"Оля очень горячая", "Бомба", "Ты супер, детка", "Голая?", "Звезда", "Как может человек во всем выглядеть прекрасно?", "Прелесть", "Красиво и сказочно сексуально", - пишут в сети.

Отметим, что Серябкина часто показывает поклонникам откровенные фото.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

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