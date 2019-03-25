"Горячая!" Каменских сверкнула грудью в откровенном наряде

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, показала фигуру в откровенном наряде. Так, она надела платье с очень глубоким декольте и меховую накидку.
В таком образе артистка пришла на вручение премии YUNA. Фото наряда Каменских опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Настя Каменских
Tv.ua
instagram.com/kamenskuxsoul
instagram.com/kamenskuxsoul
instagram.com/kamenskuxsoul
"Прекрасная", "Очень красивая", "Какая же ты красивая", "Шикарная", "Красавица", "Горячая и прекрасная", Вот можно же сфотографироваться красиво и без пошлости", - пишут в сети.
Ранее Каменских спровоцировала очередную волну слухов о своей личной жизни. Так, она опубликовала фото, на котором изображена вместе с рэпером Потапом, с которым долгое время пела дуэтом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман.
В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото из Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию.
Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях.
Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
Потап в "Лиге смеха" сделал откровенное признание об отношениях с Каменских.
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