"Горячая!" Каменских сверкнула грудью в откровенном наряде

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, показала фигуру в откровенном наряде. Так, она надела платье с очень глубоким декольте и меховую накидку.

В таком образе артистка пришла на вручение премии YUNA. Фото наряда Каменских опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Настя Каменских Tv.ua

instagram.com/kamenskuxsoul

instagram.com/kamenskuxsoul

instagram.com/kamenskuxsoul

"Прекрасная", "Очень красивая", "Какая же ты красивая", "Шикарная", "Красавица", "Горячая и прекрасная", Вот можно же сфотографироваться красиво и без пошлости", - пишут в сети.

Ранее Каменских спровоцировала очередную волну слухов о своей личной жизни. Так, она опубликовала фото, на котором изображена вместе с рэпером Потапом, с которым долгое время пела дуэтом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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