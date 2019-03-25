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"Горячая!" Каменских сверкнула грудью в откровенном наряде

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Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, показала фигуру в откровенном наряде. Так, она надела платье с очень глубоким декольте и меховую накидку.

В таком образе артистка пришла на вручение премии YUNA. Фото наряда Каменских опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Настя Каменских

Настя Каменских

Tv.ua

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"Горячая!" Каменских сверкнула грудью в откровенном наряде

instagram.com/kamenskuxsoul

"Горячая!" Каменских сверкнула грудью в откровенном наряде

instagram.com/kamenskuxsoul

"Горячая!" Каменских сверкнула грудью в откровенном наряде

instagram.com/kamenskuxsoul

"Прекрасная", "Очень красивая", "Какая же ты красивая", "Шикарная", "Красавица", "Горячая и прекрасная", Вот можно же сфотографироваться красиво и без пошлости", - пишут в сети.

"Горячая!" Каменских сверкнула грудью в откровенном наряде
"Горячая!" Каменских сверкнула грудью в откровенном наряде
"Горячая!" Каменских сверкнула грудью в откровенном наряде
"Горячая!" Каменских сверкнула грудью в откровенном наряде
"Горячая!" Каменских сверкнула грудью в откровенном наряде
"Горячая!" Каменских сверкнула грудью в откровенном наряде

Ранее Каменских спровоцировала очередную волну слухов о своей личной жизни. Так, она опубликовала фото, на котором изображена вместе с рэпером Потапом, с которым долгое время пела дуэтом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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