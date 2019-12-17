"Горячая какая": Кароль сразила длинными ногами в сексуальном платье

Украинская певица Тина Кароль похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном наряде.

Так, снимком в откровенном платье артистка поделилась на странице в Instagram.

Тина Кароль Инстаграм

На фотографии Кароль позирует в черном платье и колготках. Тина приподняла наряд, сексуально оголив длинные и стройные ноги.

Пикантности кадру придала и поза певицы: на фото звезда лежит на полу, оперевшись на стул.

Тина Кароль Инстаграм

Поклонники пришли в восторг от новой публикации Кароль. В комментариях фанаты засыпали артистку комплиментами:

"Ах, эти ноги", "Классная фотка", "Это вообще законно, быть такой красивой?", "Это очень горячо", "Какие ноги".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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