Главная Новости
2 октября • обновлено в 03:15
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Горяча, чертовка!" Ратаковски показала голую грудь на камеру

159 Читать материал на украинском

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски взбудоражила сеть очередными откровенными снимками.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На них Ратаковски позировала в черном купальнике с очень глубоким декольте, засветив грудь.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Фото из Instagram

Эмили Ратаковски в откровенном купальнике

Эмили Ратаковски в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Эмили Ратаковски засветила грудь

Эмили Ратаковски засветила грудь

Фото из Instagram

Новости
"Это просто секс!" Дорофеева завела сеть откровенным фото

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

"Очень хороша", "Она идеальная", "Горяча, чертовка", "Просто супер", "Красивая, фантастическая фигура", — написали люди.

"Горяча, чертовка!" Ратаковски показала голую грудь на камеру
"Горяча, чертовка!" Ратаковски показала голую грудь на камеру
"Горяча, чертовка!" Ратаковски показала голую грудь на камеру
"Горяча, чертовка!" Ратаковски показала голую грудь на камеру
"Горяча, чертовка!" Ратаковски показала голую грудь на камеру

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Эмили Ратаковски, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Эмили Ратаковски

Соблазнительная Эмили Ратаковски

Фото из Instagram

Эмили Ратаковски в откровенном купальнике

Эмили Ратаковски в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Эмили Ратаковски полностью обнажилась на камеру

Эмили Ратаковски полностью обнажилась на камеру

Фото из Instagram

Эмили Ратаковски продемонстрировала "пятую точку"

Эмили Ратаковски продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Эмили Ратаковски сексуально позирует на камеру

Эмили Ратаковски сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Эмили Ратаковски полностью обнажилась

Эмили Ратаковски полностью обнажилась

Фото из Instagram

Эмили Ратаковски засветила пышную грудь

Эмили Ратаковски засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ратаковски озадачила поклонников поддержкой бодипозитива, популярность которого растет с каждым годом. Она снялась в провокационной фотосессии для модного глянца Harper's Bazaar, продемонстрировав небритые подмышки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Эмили Ратаковски
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel