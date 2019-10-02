"Горяча, чертовка!" Ратаковски показала голую грудь на камеру

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски взбудоражила сеть очередными откровенными снимками.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На них Ратаковски позировала в черном купальнике с очень глубоким декольте, засветив грудь.

Эмили Ратаковски Фото из Instagram

Эмили Ратаковски в откровенном купальнике Фото из Instagram

Эмили Ратаковски засветила грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

"Очень хороша", "Она идеальная", "Горяча, чертовка", "Просто супер", "Красивая, фантастическая фигура", — написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Эмили Ратаковски, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Эмили Ратаковски Фото из Instagram

Эмили Ратаковски в откровенном купальнике Фото из Instagram

Эмили Ратаковски полностью обнажилась на камеру Фото из Instagram

Эмили Ратаковски продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Эмили Ратаковски сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Эмили Ратаковски полностью обнажилась Фото из Instagram

Эмили Ратаковски засветила пышную грудь Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ратаковски озадачила поклонников поддержкой бодипозитива, популярность которого растет с каждым годом. Она снялась в провокационной фотосессии для модного глянца Harper's Bazaar, продемонстрировав небритые подмышки.

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