Гороскоп на 6 апреля по картам Таро: кто может заболеть, а кому не стоит ругаться с близкими

Гороскоп на 4 апреля 2020 года по картам Таро для всех знаков Зодиака предсказывает эмоциональные качели и риск нанести вред своему здоровью. Карты рекомендуют быть предельно сознательными и осторожными.

Далее OBOZREVATEL предлагает изучить подробный прогноз на понедельник для каждого знака Зодиака.

В раскладе на понедельник использовалась колода "Универсальный Ключ" итальянского иллюстратора Давида Корси.

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Овен – Тройка Чаш

Овнам в понедельник должно во всем везти. Гороскоп на завтра советует принимать решения максимально твердо, но при этом не идти против течения. В слаженной команде вы сможете достичь очень многого. При этом лидер вам не понадобится – вы будете гармонично дополнять друг друга.

Телец – Отшельник

Гороскоп на понедельник советует Тельцам отдохнуть и перевести дух. Возможно, стоит уединиться, уехать за город, где совершенно нет людей. Ну или просто провести время дома в своей комнате, придерживаясь актуальных ныне правил самоизоляции в полной мере. Сделайте паузу, чтобы переосмыслить важное.

Близнецы – Пятерка Мечей

День может оказаться непростым. Множество задач и незакрытых вопросов свалятся вам прямиком на голову. Отдохнуть в самом начале недели не получится, однако и впадать в панику тоже не стоит. Просто перетерпите этот период и вскоре вам предоставят отличную возможность для релакса.

Рак – Шестерка Денариев

Раки в последнее время испытывают эмоциональную нагрузку. Напряжение может спровоцировать проблемы со здоровьем, поэтому будьте предельно осторожны. Болеть сейчас крайне нежелательно, тем более, что это может отразиться и на состоянии вашых близких. Берегите себя.

Лев – Десятка Денариев

Львам в понедельник, 6 апреля выпадет возможность отдохнуть в кругу семьи и насладиться плодами своего труда. Успехи детей, обеспеченная старость родителей, крепкие узы брака могут стать поводом для гордости. Также некоторых представителей порадуют новостями о наследстве и успешном решении семейных проблем.

Дева – Императрица

Плодовитость – ключевое слово этого дня. Сегодня у вас появится невероятная способность генерировать идеи и строить грандиозные планы. Может появиться и острая потребность в эмоциональном наслаждении и любви. Гороскоп на 6 апреля для Дев советует им провести вечер наедине со своей половинкой. Одинокие Девы получат важный знак от предмета обожания. Или наконец обретут его.

Весы – Четверка Чаш

Эмоциональное состояние Весов в настоящее время находится в весьма сложном состоянии. Дело в том, что вы слишком близко подпускаете к себе негатив, который сваливается со стороны. Стоит сформировать вокруг себя какой-то щит, который буде оберегать вас. Этим щитом может стать любовь и поддержка близких.

Скорпион – Верховная Жрица

Скорпионам в понедельник, 6 апреля стоит переосмыслить методы влияния на ту или иную ситуацию. Вам лучше побыть в роли наблюдателя и не принимать никаких судьбоносных решений. Особенно, если они могут повлиять на других. Смотрите на все со стороны, и так все пазлы сложатся сами по себе. Зачем тогда напрягаться?

Стрелец – Солнце

Вам выпала одна из лучших карт! Удовлетворение, признание, богатство, слава, почет и уважение – вот, что она обещает. День пройдет под знаком тотального благополучия и беспечности. Все будет удаваться без особых усилий. Перед вами будут открыты все двери, а на всех перекрестках будет гореть зеленый свет. Наслаждайтесь подарком судьбы.

Козерог – Четверка Жезлов

Козерогам на понедельник гороскоп прогнозирует удачное окончание какого-то дела и начало весьма продуктивной недели. Кроме того, сегодня тема отношений и, прежде всего, романтических, может актуализироваться. Не пренебрегайте общением с любимыми и родными.

Водолей – Шут

Водолеи в последнее время очень часто погружаются в мечты, но стоит жить и в реальном мире. Концентрируясь на иллюзиях, вы не замечаете важного, а это может привести к негативным последствиям. Вы можете пропустить сигналы организма и заболеть, или же попасть под прицел мошенникам и из-за невнимательности быть обманутым. Взбодритесь!

Рыбы – Паж Денариев

Рыбам грозят неприятности, связанные с финансами. Присутствует риск сделать опрометчивую и крайне неудачную покупку или же потерять крупную сумму. И все это только из-за вашей несерьезности. Возьмите себя в руки и начните трезво воспринимать ситуацию и оценивать все риски.

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