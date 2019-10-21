"Горіла сосна, палала..." Как звучит оригинал песни, из-за которой оскандалился хор Веревки. Текст и видео

Участники студии "Квартал 95" и Национальный академический народный хор имени Григория Веревки оскандалились, исполнив композицию про поджег дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Так, в новом выпуске "Вечернего квартала", под музыку украинской народной песни "Горіла сосна, палала" они спели, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала... Дім горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича". В связи этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как звучит оригинал песни (видео и текст смотрите ниже).

Вместе с Евгением Кошевым песню "Горіла хата, палала" исполнял Национальный хор имени Веревки Скриншот с видео

Отметим, что песню "Горіла сосна, палала" исполняют во время свадебных обрядов. В ней говориться, что когда-то девушке обрезали косу и таким образом все должны были знать, что она замужем. Когда коса отрастала, то женщина должна была ее прятать под платком: "Ой коси, коси ви мої, довго служили ви мені. Більше служить не будете... Під білий вельон підете. Під білий вельон, під хустку".

Предлагаем посмотреть полный текст песни:

Горіла сосна, палала,

Під нею дівка стояла.

Під нею дівка стояла,

Русяву косу чесала.

– Ой коси, коси ви мої,

Довго служили ви мені.

Більше служить не будете,

Під білий вельон підете.

Під білий вельон, під хустку,

Більш не підете за дружку.

Під білий вельон з кінцями,

Більш не підете з хлопцями.

Горіла сосна, смерека,

Сподобавсь хлопець здалека.

Сподобавсь хлопець та й навік,

Тепер вже він мій чоловік.

Оригинал песни "Горіла сосна, палала"

Песня "Квартала 95"

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