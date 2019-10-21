"Горіла сосна, палала..." Как звучит оригинал песни, из-за которой оскандалился хор Веревки. Текст и видео

Участники студии "Квартал 95" и Национальный академический народный хор имени Григория Веревки оскандалились, исполнив композицию про поджег дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Так, в новом выпуске "Вечернего квартала", под музыку украинской народной песни "Горіла сосна, палала" они спели, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала... Дім горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича". В связи этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как звучит оригинал песни (видео и текст смотрите ниже).
Вместе с Евгением Кошевым песню "Горіла хата, палала" исполнял Национальный хор имени Веревки
Скриншот с видео
Отметим, что песню "Горіла сосна, палала" исполняют во время свадебных обрядов. В ней говориться, что когда-то девушке обрезали косу и таким образом все должны были знать, что она замужем. Когда коса отрастала, то женщина должна была ее прятать под платком: "Ой коси, коси ви мої, довго служили ви мені. Більше служить не будете... Під білий вельон підете. Під білий вельон, під хустку".
Предлагаем посмотреть полный текст песни:
Горіла сосна, палала,
Під нею дівка стояла.
Під нею дівка стояла,
Русяву косу чесала.
– Ой коси, коси ви мої,
Довго служили ви мені.
Більше служить не будете,
Під білий вельон підете.
Під білий вельон, під хустку,
Більш не підете за дружку.
Під білий вельон з кінцями,
Більш не підете з хлопцями.
Горіла сосна, смерека,
Сподобавсь хлопець здалека.
Сподобавсь хлопець та й навік,
Тепер вже він мій чоловік.
Оригинал песни "Горіла сосна, палала"
Песня "Квартала 95"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.
Позже художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец сделал первое заявление, оправдываясь за выступление на "Квартале". Также он озвучил сумму гонорара за выступление.
Вскоре министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у Гонтаревой.
Также прокомментировал ситуацию и премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он сказал, что радоваться горю других людей неправильно, впрочем, каждый может шутить, как ему захочется.
При этом сама Гонтарева сообщила, что узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей. А само выступление назвала "стыдом".
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