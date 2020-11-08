Гордон вспомнил о разговоре Зеленского с Жванецким перед выборами президента

Украинский журналист Дмитрий Гордон вспомнил интересный момент во время встречи с Михаилом Жванецким, который скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.

На странице в Instagram Гордон опубликовал архивное фото, на котором он запечатлен с юмористом Жванецким. На снимке журналист держит мобильный телефон Жванецкому, который разговаривает с Зеленским.

"И еще одно историческое фото. За несколько дней до выборов президента Украины мы связываем Михал Михалыча по громкой с Владимиром Зеленским. Это был очень смешной разговор", – написал Гордон.

Дмитрий Гордон вспомнил смешной момент с Жванецким. Instagram Дмитрия Гордона

Кроме того, главный редактор интернет-издания "Гордон" Алеся Бацман вспомнила, как набрала по громкой связи Зеленского. За неделю до президентских выборов Жванецкий пожелал своему коллеге победы.

"Разговор этих профессионально-остроумных людей вызвал у нас с Димой хохот, это было очень смешно, но пересказывать его, я ес-но, не буду. Ушел Гений. Ушла Эпоха. Грусть. Пусть вам там будет хорошо, дорогой Михал Михалыч", – написала журналистка.

Молодой Дмитрий Гордон с Жванецким. Instagram Дмитрия Гордона

Архивное фото Дмитрия Гордона с Михаилом Жванецким. Instagram Дмитрия Гордона

Дмитрий Гордон и Михаил Жванецкий. Instagram Дмитрия Гордона

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ предположили, кому достанется наследство умершего Жванецкого.