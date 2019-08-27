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Гордон станет папой в седьмой раз: появились фото беременной жены

3.1т Читать материал на украинском

Жена известного украинского журналиста Дмитрия Гордона, редактор политических программ Алеся Бацман беременна в третий раз.

Об этом свидетельствуют фотографии с празднования Дня Независимости, на которых можно увидеть округлившийся живот под просторным платье.

На своей странице в Facebook Бацман показала, как позировала с украинскими политиками, среди которых оказались Владимир Зеленский, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Леонид Кучма. Она выбрала для праздника пышное красное платье-вышиванку, а голову украсила венком из цветов.

Виктор Ющенко, Алеся Бацман и Леонид Кучма

Виктор Ющенко, Алеся Бацман и Леонид Кучма

Facebook Алеси Бацман

Беременная Бацман и Леонид Кравчук

Беременная Бацман и Леонид Кравчук

Facebook Алеси Бацман

На данный момент у Гордона уже имеется шестеро детей. Четверо родились от первой жены Елены Сербиной: Ростислав (1992 г. р.) – выпускник института международных отношений, Дмитрий (1995 г. р.) – композитор, Елизавета (1999 г. р.) и Лев (2001 г. р.) – спортсмен. От Алеси Бацман родились Санта в 2012 году и Алиса в 2016 году.

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Алеся Бацман и Владимир Зеленский

Алеся Бацман и Владимир Зеленский

Facebook Алеси Бацман

Гордон с детьми

Гордон с детьми

mediananny

Гордон с Бацман и дочкой

Гордон с Бацман и дочкой

mediananny

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Гордон и Бацман ушли с телеканала "112 Украина", потому что владельцем стал кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

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Персона
Дмитрий Гордон
Место
Украина
Теги
беременность дети
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Ай да молодец!!! Уважаю!!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Намыл бабла на людском горе, зато теперь можно 7-х прокормить
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