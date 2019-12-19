Горбачев попал в больницу: где живет экс-генсек ЦК КПСС и как выглядит сегодня

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, угодивший в больницу с воспалением легких, лишился привычных комфортных условий проживания.

До ухода в отставку в его распоряжении были роскошные квартиры и правительственные дачи, а сейчас он проживает в особняке на Рублево-Успенском шоссе. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, где обитает экс-генсек ЦК КПСС и как выглядит сегодня.

Михаил Горбачев на параде Победы - 2019 год

По данным "Экспресс-газеты", раньше в распоряжении Горбачева была шестикомнатная квартира в знаменитом доме по улице Щусева в Москве. Там он проживал, когда только был переведен в столицу. Условия были на тот момент "царские".

Михаил Горбачев 2019 год

Как только Горбачев ушел в отставку, его выселили в стандартную трехкомнатную квартиру, а также выделили правительственную дачу в поселке Калчуга на Рублевке.

В начале 2000-х его семья приобрела недвижимость в маленьком городе Роттах-Эгерн (Бавария). Рядом с поместьем было расположено озеро Тегернзе и горы.

Баварский замок, который принадлежал Горбачевым Фото: Thomas Plettenberg

Позже, в 2007 году, он поселился в "замке Хубертуса" – участок 2600 кв. м, три этажа, пристройка с гаражами. Но через 10 лет особняк был продан.

Михаил Горбачев 2019 год

Сейчас Горбачев окончательно осел на государственной даче в подмосковной деревне Калчуга. Никто из родственников там с ним не проживает, только небольшой персонал – повар, охрана, уборщики. В помещении имеются столовая и кухня на первом этаже, два кабинета, спальня на втором этаже.

Дом Горбачеву предоставлен в пожизненное пользование в Подмосковье Фото Руслана Вороного/"Экспресс газета"

Михаил Горбачев 2019 год

Как сообщал OBOZREVATEL, Горбачев рассказал, что в течение последней недели ему пришлось лечиться в больнице. Он признался, что уже идет на поправку.

Ранее экс-генсек ЦК КПСС заявил, что между Западом и Россией идет "охлажденная война". Чтобы спасти планету, ядерное оружие, по его мнению, должно быть уничтожено.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!