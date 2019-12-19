Горбачев попал в больницу: где живет экс-генсек ЦК КПСС и как выглядит сегодня

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, угодивший в больницу с воспалением легких, лишился привычных комфортных условий проживания.
До ухода в отставку в его распоряжении были роскошные квартиры и правительственные дачи, а сейчас он проживает в особняке на Рублево-Успенском шоссе. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, где обитает экс-генсек ЦК КПСС и как выглядит сегодня.
Михаил Горбачев на параде Победы - 2019 год
По данным "Экспресс-газеты", раньше в распоряжении Горбачева была шестикомнатная квартира в знаменитом доме по улице Щусева в Москве. Там он проживал, когда только был переведен в столицу. Условия были на тот момент "царские".
Михаил Горбачев 2019 год
Как только Горбачев ушел в отставку, его выселили в стандартную трехкомнатную квартиру, а также выделили правительственную дачу в поселке Калчуга на Рублевке.
В начале 2000-х его семья приобрела недвижимость в маленьком городе Роттах-Эгерн (Бавария). Рядом с поместьем было расположено озеро Тегернзе и горы.
Баварский замок, который принадлежал Горбачевым
Фото: Thomas Plettenberg
Позже, в 2007 году, он поселился в "замке Хубертуса" – участок 2600 кв. м, три этажа, пристройка с гаражами. Но через 10 лет особняк был продан.
Михаил Горбачев 2019 год
Сейчас Горбачев окончательно осел на государственной даче в подмосковной деревне Калчуга. Никто из родственников там с ним не проживает, только небольшой персонал – повар, охрана, уборщики. В помещении имеются столовая и кухня на первом этаже, два кабинета, спальня на втором этаже.
Дом Горбачеву предоставлен в пожизненное пользование в Подмосковье
Фото Руслана Вороного/"Экспресс газета"
Михаил Горбачев 2019 год
Как сообщал OBOZREVATEL, Горбачев рассказал, что в течение последней недели ему пришлось лечиться в больнице. Он признался, что уже идет на поправку.
Ранее экс-генсек ЦК КПСС заявил, что между Западом и Россией идет "охлажденная война". Чтобы спасти планету, ядерное оружие, по его мнению, должно быть уничтожено.
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