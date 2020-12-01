Google создал новый дудл: что он означает

1 декабря Google создал новый дудл, который посвящен мировым праздникам в этом месяце (December global holidays).

В частности, его запустили в честь Рождества, Хануки и множество других праздников. Подробней о них – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

25 декабря христиане восточного обряда отмечают католическое Рождество. Этот день знаменует рождение Иисуса Христа, который, по верованиям христиан, послан Богом в мир для спасения человечества.

Ханука – это еврейский праздник в память об освящении Второго храма в Иерусалиме. Это день, который отмечает победу света над тьмой, чистоты и искренности – над конформизмом и приспособленчеством, духовности – над сугубым материализмом. Его празднуют с 10 по 18 декабря.

Кванза – это один из афроамериканских фестивалей, представляющий собой неделю предновогодних торжеств, длящихся по традиции с 26 декабря по 1 января. Главная цель праздника – поддержка, развитие и сохранение африканских традиций, пришедших в Северную Америку вместе с неграми-рабами в XVII-XIX веках.

Кроме того, в декабре очень много различных церковных праздничных дней. Так, уже 1 декабря отмечают народный праздник Платон и Роман Зимоуказатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России захотели оштрафовать американскую компанию Google за выдачу в поисковой системе сайтов с информацией, запрещенной в стране.