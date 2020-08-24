Google поздравил Украину с Днем Независимости: что означает новый дудл

По случаю Дня Независимости Украины, 24 августа, поисковая система Google посвятила празднику логотип (дудл) на главной странице.

На логотипе изображены подсолнухи и васильки – национальные цветы-символы Украины. Дудл выполнен в синем и желтом оттенках – цветах флага Украины.

При наведении курсора на картинку появляется подпись "День Независимости Украины 2020". После нажатия на изображение пользователя переносит на страницу с результатами поиска, первым, что можно увидеть – справка из "Википедии" о том, что День Независимости – государственный праздник Украины, которые отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости.

Дудл ко Дню Независимости Украины Google

Отметим, так называемые Google Doodle — логотипы, которые отличаются от стандартного – как правило, они приурочены к какому-то событию, празднику, годовщине. Сегодня это – 29-я годовщина независимости Украины.

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