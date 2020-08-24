Google поздравил Украину с Днем Независимости: что означает новый дудл

Елена Кордунова Люди 09:42, 24.08.2020 Обновлено: 09:53, 24.08.2020

По случаю Дня Независимости Украины, 24 августа, поисковая система Google посвятила празднику логотип (дудл) на главной странице.

На логотипе изображены подсолнухи и васильки – национальные цветы-символы Украины. Дудл выполнен в синем и желтом оттенках – цветах флага Украины.

При наведении курсора на картинку появляется подпись "День Независимости Украины 2020". После нажатия на изображение пользователя переносит на страницу с результатами поиска, первым, что можно увидеть – справка из "Википедии" о том, что День Независимости – государственный праздник Украины, которые отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости.

Дудл ко Дню Независимости Украины
Google

Отметим, так называемые Google Doodle — логотипы, которые отличаются от стандартного – как правило, они приурочены к какому-то событию, празднику, годовщине. Сегодня это – 29-я годовщина независимости Украины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал 10 интересных фактов о Дне Независимости Украины и как отмечается этот праздник.

Читайте также на OBOZREVATEL, куда можно поехать на День Независимости Украины: список знаковых локаций для украинского народа.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Антиукраїнські інтерв'ю Єгорової, або "Про аборти на Майдані"

Воины ВСУ на передовой записали видеописьма к родным: трогательный клип

28 дней у нас нет боевых потерь, – Зеленский поблагодарил ВСУ и передал новое вооружение

Курносова: в Беларуси появились "черные человечки" Кремля, протесты могут начаться и в РФ

Попали две ракеты: в Иране отчитались о расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета МАУ