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Google поздравил Украину с Днем Независимости: что означает новый дудл

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
4,4 т.
Google посвятил дудл Украине

Google посвятил дудл Украине. Коллаж

По случаю Дня Независимости Украины, 24 августа, поисковая система Google посвятила празднику логотип (дудл) на главной странице.

На логотипе изображены подсолнухи и васильки – национальные цветы-символы Украины. Дудл выполнен в синем и желтом оттенках – цветах флага Украины.

При наведении курсора на картинку появляется подпись "День Независимости Украины 2020". После нажатия на изображение пользователя переносит на страницу с результатами поиска, первым, что можно увидеть – справка из "Википедии" о том, что День Независимости – государственный праздник Украины, которые отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости.

Дудл ко Дню Независимости Украины

Дудл ко Дню Независимости Украины Google

Отметим, так называемые Google Doodle — логотипы, которые отличаются от стандартного – как правило, они приурочены к какому-то событию, празднику, годовщине. Сегодня это – 29-я годовщина независимости Украины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал 10 интересных фактов о Дне Независимости Украины и как отмечается этот праздник.

Читайте также на OBOZREVATEL, куда можно поехать на День Независимости Украины: список знаковых локаций для украинского народа.

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УкраинаДень НезависимостидудлGoogleпраздник
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