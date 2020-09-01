Google поздравил школьников с 1 сентября: что означает новый дудл

По случаю Дня знаний, который отмечается в Украине и мире 1 сентября, поисковая система Google посвятила празднику логотип (дудл) на главной странице.

Эта дата традиционно дает старт новому учебному году в школах и вузах. На логотипе Google изображены школьные принадлежности, а при наведении курсора на картинку появляется подпись "Начало учебного года 2020".

После нажатия на изображение пользователя переносит на страницу с результатами поиска, первым, что можно увидеть – новости о том, как в Украине проходит День знаний.

Дудл на День знаний. Google

Отметим, так называемые Google Doodle – логотипы, которые отличаются от стандартного – как правило, они приурочены к какому-то событию, празднику, годовщине. Сегодня это – 1 сентября, день, когда начинается новый учебный год в образовательных учреждениях.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинские школьники и студенты отмечают День знаний во время карантина в стране и какие правила необходимо соблюдать в школах и вузах во время предстоящего учебного года.