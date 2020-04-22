Google посвятил трогательный дудл Дню Земли: почему его важно отмечать

Google посвятил свой дудл международному Дню Земли, который отмечают 22 апреля.

Так, на главной странице поисковой системы появилось изображение Земли, а также пчелы. Таким образом в компании решили почтить маленькое, но одно из самых необходимых существ на планете.

Праздничный дудл обращает внимание на проблему массового вымирания пчел. Кроме того, каждый пользователь может сыграть в игру и поиграть за крошечную пчелку, которая пытается опылить как можно больше цветов.

Также во время игры можно узнать интересные факты о пчеле и ее роли на Земле. К примеру, без опыления пчелами не было бы двух третей урожая на планете и 85% цветковых растений.

Празднования Дня Земли ежегодно с 1970 года объединяет все больше людей. Этот день напоминает жителям планеты о необдуманных человеческих действиях, от которых все больше страдает Земля.

zik.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал, что день 22 апреля 2020 года благоприятен для загадывания желаний за счет большого количества "двоек" в этой дате.