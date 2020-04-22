Главная Новости
22 апреля • обновлено в 11:32
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Google посвятил трогательный дудл Дню Земли: почему его важно отмечать

689
Читать материал на украинском

Google посвятил свой дудл международному Дню Земли, который отмечают 22 апреля.

Так, на главной странице поисковой системы появилось изображение Земли, а также пчелы. Таким образом в компании решили почтить маленькое, но одно из самых необходимых существ на планете.

Google посвятил трогательный дудл Дню Земли: почему его важно отмечать

Праздничный дудл обращает внимание на проблему массового вымирания пчел. Кроме того, каждый пользователь может сыграть в игру и поиграть за крошечную пчелку, которая пытается опылить как можно больше цветов.

Также во время игры можно узнать интересные факты о пчеле и ее роли на Земле. К примеру, без опыления пчелами не было бы двух третей урожая на планете и 85% цветковых растений.

Google посвятил трогательный дудл Дню Земли: почему его важно отмечать

Празднования Дня Земли ежегодно с 1970 года объединяет все больше людей. Этот день напоминает жителям планеты о необдуманных человеческих действиях, от которых все больше страдает Земля.

Google посвятил трогательный дудл Дню Земли: почему его важно отмечать

zik.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал, что день 22 апреля 2020 года благоприятен для загадывания желаний за счет большого количества "двоек" в этой дате.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Анна Михно
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

  • Карантин в Украине продлят, но смягчат: в Минздраве озвучили план.

  • Врач назвала предмет, который может переломить ход пандемии.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги