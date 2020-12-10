Google посвятил новый дудл известному экономисту

В четверг, 10 декабря, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила известному английскому экономисту, профессору, лауреату Нобелевской премии Уильяму Артуру Льюису.

В этот день как раз исполнилось 105 лет со дня его рождения. В дудле от поисковика – портрет Льюиса на фоне меловой доски, который заменил букву "о" в логотипе Google (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Его работа "Теория экономического роста" 1953 года стала одним из первых послевоенных учебников, в котором были освещены проблемы развития стран Третьего мира.

Годом ранее Льюис опубликовал статью "Экономическое развитие в условиях неограниченного предложения труда", которая до сих пор является одной из наиболее цитируемых работ всех современных экономистов.

Согласно модели Льюиса, городской промышленной отрасли доступна рабочая сила по фиксированной цене, равной прожиточному минимуму, обеспеченная на ранних стадиях развития безработицей в сельском хозяйстве, где создаётся практически неограниченный приток рабочей силы, необходимой для развития индустрии. На более поздних этапах развития двухсекторных экономик, когда избыточное предложение труда оказывается исчерпано, дополнительную рабочую силу из сельского хозяйства привлекает только увеличение заработной платы.

Модель Льюиса не избежала критики. Однако большая часть теоретических представлений об экономике развивающихся стран является развитием идей, изложенных Льюисом в его классической статье в 1954 году.

В 1979 году Артур Льюис вместе с Теодором Шульцем был удостоен Нобелевской премии по экономике "за новаторские исследования экономического развития, в особенности применительно к проблемам развивающихся стран".

Портрет Льюиса помещён на оборотной стороне купюры в 100 восточнокарибских долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 7 декабря Google посвятил свой новый дудл выдающейся украинской и советской художнице, мастеру народной декоративной живописи, представительнице "наивного искусства" Екатерине Билокур.