Google посвятил новый дудл Екатерине Билокур: кто она

В понедельник, 7 декабря, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила выдающемуся украинской и советской художнице, мастеру народной декоративной живописи, представительнице "наивного искусства" Екатерине Билокур.

В этот день как раз исполнилось 120 лет со дня ее рождения. В дудле от поисковика – цветы в узнаваемом стиле Билокур и ее изображение с кистью и палитрой в руках возле мольберта, которое заменило букву "G" в логотипе Google.

Отметим, что ее называют непревзойденным певцом природы в живописи. Никто ни до, ни после Билокур не смог настолько совершенно передать на полотнах красоту и богатство цветов – творений мастера, прославившего Украину.

Имя Билокур знают во всем мире. Ее работами восторгались многие гениальные художники, а Пабло Пикассо однажды сказал, что "если бы во Франции была такая женщина, как Катерина Билокур, мы бы заставили весь мир говорить о ней".

Новый дудл от Google. Скриншот

Факты из биографии Екатерины Билокур:

в 24 и в 28 лет Билокур дважды отказали в поступлении в художественный техникум, т. к. она не имела аттестата об окончании семилетки;

в 34 года пыталась покончить жизнь самоубийством, поскольку оставалась для односельчан "чумной, не от мира сего, странной" женщиной, живущей с матерью и не имевшей ни мужа, ни детей;

в 39 лет ее заметила и помогла организовать первую персональную выставку народная артистка Украины Оксана Петрусенко, что и сделала Билокур известной в СССР, а затем во всем мире;

она умерла на операционном столе районной больницы в 60 лет, не зная, что всемирная слава художнику и мировое признание его работ начинаются после смерти.

"Цветы за плетнём". Марка Украины 2015 г. Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 23 октября Google представил новый дудл, который посвятила выдающемуся итальянскому детскому писателю Джанни Родари. В тот день исполнилось 100 лет со дня его рождения.