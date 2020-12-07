Google посвятил новый дудл Екатерине Белокур: кто она

В понедельник, 7 декабря, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила выдающемуся украинской и советской художнице, мастеру народной декоративной живописи, представительнице "наивного искусства" Екатерине Белокур.

В этот день как раз исполнилось 120 лет со дня ее рождения. В дудле от поисковика – цветы в узнаваемом стиле Белокур и ее изображение с кистью и палитрой в руках возле мольберта, которое заменило букву "G" в логотипе Google.

Отметим, что ее называют непревзойденным певцом природы в живописи. Никто ни до, ни после Белокур не смог настолько совершенно передать на полотнах красоту и богатство цветов – творений мастера, прославившего Украину.

Имя Белокур знают во всем мире. Ее работами восторгались многие гениальные художники, а Пабло Пикассо однажды сказал, что "если бы во Франции была такая женщина, как Катерина Белокур, мы бы заставили весь мир говорить о ней".

Факты из биографии Екатерины Белокур:

в 24 и в 28 лет Белокур дважды отказали в поступлении в художественный техникум, т. к. она не имела аттестата об окончании семилетки;

в 34 года пыталась покончить жизнь самоубийством, поскольку оставалась для односельчан "чумной, не от мира сего, странной" женщиной, живущей с матерью и не имевшей ни мужа, ни детей;

в 39 лет ее заметила и помогла организовать первую персональную выставку народная артистка Украины Оксана Петрусенко, что и сделала Белокур известной в СССР, а затем во всем мире;

она умерла на операционном столе районной больницы в 60 лет, не зная, что всемирная слава художнику и мировое признание его работ начинаются после смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 23 октября Google представил новый дудл, который посвятила выдающемуся итальянскому детскому писателю Джанни Родари. В тот день исполнилось 100 лет со дня его рождения.